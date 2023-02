« Coup de foudre en Bretagne » : votre téléfilm ce 20 février sur TF1 (histoire et interprètes)

3 ( 2 )

« Coup de foudre en Bretagne » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 20 février 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre en Bretagne ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre en Bretagne » : l’histoire

Moïra Bufort vit dans un petit village breton où elle tient un atelier d’ébénisterie. Son rêve est de s’offrir la maison du gardien de phare dans laquelle son père ainsi que ses ancêtres avant lui, ont vu le jour. Sa vie et ses plans sont bouleversés par l’arrivée de Ben McCane, un architecte américain, venu réaliser un nouveau projet sur l’île…



Coup de foudre en Bretagne, interprètes et personnages

Avec : Rachelle Lefevre (Moïra Bufort), Luke Macfarlane (Ben McCane), Valéria Cavalli (Catherine Bufort), Serge Dupire (Nicholas Martin)

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à Sand Dollar Cove ».

