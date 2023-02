« Coup de foudre sous la neige » : votre téléfilm ce 23 février sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 9 )

« Coup de foudre sous la neige » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 février 2023 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre sous la neige ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Coup de foudre sous la neige » : l’histoire

Cara, rédactrice dans un magazine à la rubrique « Relations sentimentales », décide de partir se changer les idées à Clara Lake, une station de sports d’hiver avec son amie, Megan. Cette escapage doit, en effet, lui permettre d’y voir plus clair concernant son futur professionnel et personnel. Arrivées sur place, les deux jeunes femmes réalisent qu’elles ont réservé le même chalet que deux autres touristes, Ben et Sean. L’établissement étant complet, tous les quatre vont devoir partager le même chalet durant le week-end.

Coup de foudre sous la neige, interprètes et personnages

Avec : Taylor Cole (Cara) et Jack Turner (Ben)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Des fiançailles sous la neige ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note