Demain nous appartient spoiler : Martin sous le charme de... (vidéo épisode du 14 février)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 14 février 2023 – La Saint Valentin sera-t-elle propice à un rapprochement pour Martin dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, le capitaine Constant semble sous le charme de… Raphaëlle !

Nordine surprend son père entrain de regarder le profil de Raphaëlle sur un site de rencontre ! Et il donne un coup de pouce au destin en likant son profil pour lui…







Au commissariat de Sète, Martin ne lâche plus son application de rencontres. Et, il semblerait qu’un profil retienne toute l’attention du commandant Constant : celui de Raphaëlle ! Nordine en profite pour lâcher un like et mettre Martin dans l’embarras.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : François retrouve son père ! (vidéo épisode du 13 février)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1362 du 14 février 2023 : Martin intéressé par Raphaël

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.c

