Enquête Exclusive du 26 février 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 26 février 2023, le sommaire







Enquête Exclusive du 26 février 2023 : votre émission en résumé « Conquête de l’Arctique : les nouvelles ambitions de Poutine »

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine, à la surprise générale. Mais les ambitions territoriales du président russe, Vladimir Poutine, ne semblent avoir aucune limite. L’un de ses objectifs principaux : la conquête de l’Arctique au pôle Nord, déjà entamée depuis plus de vingt ans.

Cette zone encore très peu exploitée est l’un des derniers eldorados de la planète. Le sous-sol regorge de pétrole, de gaz, de terres rares et de minerais précieux (or, uranium, cuivre). Avec le réchauffement climatique et la fonte de la banquise, ces richesses sont désormais plus accessibles, attisant les convoitises des grandes puissances occidentales.

Mais dans cette conquête de l’Arctique, la Russie a déjà une longueur d’avance. Depuis des années, le pays s’équipe de gigantesques brise-glaces à propulsion nucléaire. Un moyen de contrôler la navigation dans les eaux glacées qui entourent le pôle Nord.

Vladimir Poutine investit dans des projets industriels hors normes : une gigantesque usine de traitement de gaz construite sur pilotis ancrée dans le permafrost, ou encore la construction d’une incroyable centrale nucléaire flottante destinée à alimenter, en énergie, Pevek, un petit port isolé au nord du cercle polaire. Des projets phares de la nouvelle conquête de l’Arctique voulue par le maître de la Russie.

Pour Moscou, cette conquête passe aussi par une militarisation de la région. En Arctique, l’armée russe multiplie les démonstrations de force et construit des bases spectaculaires sur des îles jusqu’ici quasi inhabitées. Inquiet de ces ambitions expansionnistes, l’OTAN a décidé de réagir en envoyant un message fort au président russe. L’Alliance Atlantique a récemment organisé le débarquement d’une armée de 35 000 hommes en Norvège pour montrer qu’elle pouvait à tout moment repousser une éventuelle invasion russe,

Enquête sur cette nouvelle guerre froide, au nord de l’Europe.

