« L’enquête Corse » : votre film avec Jean Reno et Christian Clavier ce soir sur France 3 (20 février)

« L'enquête Corse » au programme TV du lundi 20 février 2023 – Ce soir à la télé, c'est une rediffusion qui vous attend France 3. La chaîne vous propose de voir ou revoir la comédie d'Alain Berbérian « L'enquête Corse » avec Jean Reno, Christian Clavier et Caterina Murino dans les rôles principaux.







Une énième rediffusion à suivre dès 21h10 sur la chaîne







L’enquête Corse, le résumé

Pour le détective Jack Palmer, retrouver Ange Leoni et lui remettre un titre de propriété n’est qu’une mission de plus et en principe, pas la plus compliquée. Mais voilà, Leoni vit en Corse et se trouve être l’un des principaux chefs indépendantistes recherché par toutes les polices… Certain de réussir facilement, Palmer débarque sur l’île de beauté et découvre rapidement que rien ne s’y passe comme ailleurs. Acharné, il ne renoncera pas à son enquête, bien au contraire, mais la route sera longue et semée d’embûches, de kidnappings délirants, de manipulations tordues, de fuites héroïques, de rencontres surprenantes et d’explosions… Palmer finira par trouver Leoni. Grâce à lui, il va découvrir le vrai secret de l’île et une autre façon de voir la vie…



« L’enquête Corse » : bande-annonce vidéo

(Re)découvrez la bande-annonce de votre film

