« Mission travaux : ma maison est un chantier » du 20 février : nouveau numéro ce soir sur M6

« Mission travaux : ma maison est un chantier » du 20 février 2023

Sarah et Renaud / Cynthia et Godefroy

Stéphane Plaza et Laurent Jacquet, aidés de leur équipe d’artisans et de décoratrices, volent au secours de familles submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs.

Sarah et Renaud ont acheté une maison en banlieue lyonnaise en 2018. Sarah se voyait plutôt acheter du neuf mais, en visitant cette maison, Renaud lui a assuré qu’il pouvait maîtriser le chantier et qu’il avait toutes les compétences requises. Très vite, le couple découvre qu’il y aura plus de travaux que prévu.

Cynthia et Godefroy se sont décidés à quitter leur appartement pour acheter une maison à Episy et avoir un jardin. La maison demande de gros travaux mais ils pensent qu’il sera facile de rénover eux-mêmes avec les connaissances de Godefroy, couvreur, et les tutos sur internet. Mais huit ans plus tard, la maison n’est toujours pas finie !

Vidéo extrait du 20 février

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.



