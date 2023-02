« Les Vétos » : votre film inédit ce soir sur France 2 (19 février 2023)

5 ( 1 )

« Les Vétos » au programme TV du dimanche 19 février 2023 – C’est un film inédit qui vous attend ce soir sur France 2 : « Les Vétos », réalisé par Julie Manoukian, avec dans les rôles principaux Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck.







A découvrir dès 21h10 sur France 3. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT.. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







Les Vétos, l’histoire en quelques lignes

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck



Teaser vidéo

En attendant de découvrir le film, voici la bande-annonce.

