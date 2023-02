« Ant-Man » : votre film ce soir sur TF1 (19 février 2023)

5 ( 1 )

Ant-Man au programme TV du dimanche 19 février 2023 – « Ant-Man », le film des studios Marvel avec Paul Rudd et Michael Douglas, est en mode rediffusion ce soir sur TF1.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur MYTF1 (fonction direct).







« Ant-Man » : résumé, histoire

Scott Lang, un cambrioleur tout juste sorti de prison, dérobe un mystérieux costume lors d’un braquage. Son propriétaire est le célèbre scientifique Hank Pym, le premier à avoir conçu un procédé permettant de rétrécir, tout en décuplant sa force et contrôlant une armée de fourmis par la pensée. Malgré lui, Scott va devoir venir en aide et collaborer avec le Dr. Hank Pym. En effet, Darren Cross, l’ancien protégé du scientifique a réussi à recréer la technologie du costume: il représente une grande menace pour l’humanité. La mission de Scott ? Enfiler le costume d’Ant-Man et réaliser le cambriolage qui sauvera le monde…

Ant-Man, le casting

Avec : Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Michael Douglas (Le docteur Hank Pym), Corey Stoll (Darren Cross / Yellowjacket), Lilly Evangeline (Hope van Dyne)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.

