L’île prisonnière : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (13 février 2023)

L’île prisonnière au programme TV du lundi 13 février 2023 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série « L’île prisonnière ». Porté par Pierre Perrier, Lannick Gautry, et Margot Bancilhon, il s’agit du premier sujet original de Michel Bussi pour la télévision.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







L’île prisonnière – le synopsis

Penhic, une petite île au large de la Bretagne. Une île sans histoire jusqu’au jour où une vingtaine d’activistes armés débarquent et confinent tous les habitants dans l’école du village. Alpha, leur chef, a tout prévu, excepté que la navette qui relie Penhic au continent leur échappe et permette à cinq de ses passagers de se cacher sur l’île.

Qui sont ces activistes ? Pourquoi retiennent-ils prisonniers les habitants de Penhic ? Qui parmi eux deviendra héros, lâche ou traître ? Qui est l’inconnu de la navette qui revient après dix ans d’absence ?

Chris, Dorian, Kelly, Mado, Alex et les autres réussiront-ils à déjouer l’opération Océanite Tempête ? Et Candice retrouvera-t-elle à cette occasion l’amour de sa vie ?

Vos épisodes du 13 février 2023

Épisode 1

Des activistes armés prennent en otage les habitants de la petite île bretonne de Penhic. Seuls les cinq passagers de la navette entre l’île et le continent parviennent à s’échapper.

Commence une traque impitoyable pour les retrouver…



Épisode 2

Ahmed, le facteur venu du continent, débarque comme toutes les semaines sur l’île de Penhic. Qui, des habitants ou des fugitifs de la navette, réussira à le prévenir que les îliens, retenus prisonniers dans l’école par le groupe armé, sont en danger ?

L’île prisonnière, les interprètes

Avec Pierre Perrier (Alex), Lannick Gautry (Alpha), Margot Bancilhon (Candice), Kevin Azaïs (Yannick), Anouk Grinberg (Mado), Deborah François (Chris), Antoine Duléry (Jaouen Leguen), Marie Denarnaud (Eliane), Jane Cara (Kelly), Diego Murgia (Dorian)

