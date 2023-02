Un si grand soleil spoilers : Johanna mise en examen, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 20 au 24 février 2023)

5 ( 3 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 20 au 24 février 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La semaine prochaine, Milo et Johanna sont dans la tourmente. Johanna est placée en garde à vue et mise en examen. Le cabinet est dans une situation financière compliquée, Claudine savoure sa vengeance…

De leur côté, Enzo et Mélissa débutent une relation. Et Robin fait son retour au lycée et doit revoir Thaïs…

Le plan d’Alix et Hélène fonctionne à merveille, Christian veut acheter toutes les toiles de Definod. Mais Bilal découvre le secret d’Ulysse.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 février 2023

Lundi 20 février 2023, épisode 1089 : Alors que Marius fait de troublants aveux à la police, Inès encourage Mélissa à revoir Enzo. De son côté, Robin fait son retour au lycée. Est-ce que Thaïs et lui réussiront à enterrer la hache de guerre ?

Mardi 21 février 2023, épisode 1090 : Ulysse, Hélène et Alix mettent leur plan à exécution. De son côté, Johanna est en garde à vue alors que tous les éléments jouent contre elle. Cerise sur le gâteau, c’est le lieutenant Cross, son ancien amant, qui est chargé de l’enquête.

Mercredi 22 février 2023, épisode 1091 : Johanna est relâchée mais mise en examen. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Florent et Claudine. Quant à Mélissa, elle vit d’amour et d’eau fraiche avec Enzo mais doit chercher un plan boulot pour combler son découvert.

Jeudi 23 février 2023, épisode 1092 : Levars, qui représente Milo Pelletier, fait une offre intéressante au cabinet Lemeur-Graçay. Claudine serait-elle la seule à pouvoir sortir le cabinet de l’impasse ? Pendant ce temps, Christian propose à Alix et Hélène de racheter toutes les toiles Definod et Bilal découvre le secret d’Ulysse…

Vendredi 24 février 2023, épisode 1093 : Claudine met de l’argent sur la table pour sauver le cabinet mais également pour en devenir actionnaire majoritaire. De son côté, Chaligny perturbe le plan d’Alix qui presse Hélène pour vendre les toiles Definod à Christian. Parviendra-t-elle à la convaincre ?



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 20 au 24 février 2023

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note