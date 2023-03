« Coup de foudre à la française » : votre téléfilm ce 1er mars sur TF1 (histoire et interprètes)

3 ( 2 )

« Coup de foudre à la française » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 1er mars 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre à la française ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre à la française » : l’histoire

A la tête d’une société d’événementiel, Victoira organise un mariage de rêve pour Mike et Tracy, sa meilleure amie : famille, amis, tous vont passer une semaine à Paris, qui doit culminer par le mariage. Seule ombre au tableau : Cameron, le témoin du marié, est l’ex-petit ami de Victoria. Ils ne se sont pas reparlé depuis qu’il l’a quittée six mois plus tôt et alors que Victoria envisage un rapprochement, il fait le voyage accompagné de Jen. Un autre couple d’amis est aussi présent : Nathalie, enceinte, et son mari Seth, très prévenant et même trop aux yeux de Nathalie, qu’il empêche de profiter du séjour : balades et gastronomie seraient trop risquées pour le bébé. Débarque au milieu de tout ça Jacques, le premier amour de Victoria, son correspondant français à l’époque du lycée, recontacté par Nathalie et Tracy.

Coup de foudre à la française, interprètes et personnages

Avec : Mallory Jansen (Victoria Lewis), Joshua Sasse (Jacques Artis), Jayne Wisener (Tracy Cook), Lachlan Nieboer (Cameron Reisch)



