Demain nous appartient du 16 mars : Lisa raconte la vérité (résumé + vidéo épisode 1384 en avance)

Demain nous appartient du 16 mars 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1384 de DNA – Lisa raconte la vérité sur la mort de ses parents ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Lisa est convaincu que le tueur qui sévit à Sète n’est autre que celui qui a tué ses parents et que la police avait surnommé « le monstre d’Argenteuil ».







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 16 mars 2023 – résumé de l’épisode 1384

Lisa se confie à Martin sur la pire journée de sa vie… Celle où elle a appris la mort de ses parents. Martin se renseigne davantage sur le « Monstre d’Argenteuil ». Mais, pour lui, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Pourtant, Lisa est persuadée qu’il s’agit du même criminel.

Sara et Roxane sont en danger. Le projet de Benjamin est mis en péril. Et Jack et Rayane brisent la glace.



Demain nous appartient du 16 mars 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

