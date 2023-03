Demain nous appartient du 17 mars : Amel découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1385 en avance)

5 ( 9 )

Demain nous appartient du 17 mars 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1385 de DNA – Alors que Lisa insiste auprès de Martin pour être sur l’enquête ce soir dans « Demain nous appartient », Amel est sur le point de découvrir la vérité sur la mort de leurs parents…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : drame pour Chloé ! (vidéo épisode du 21 mars)







Publicité





Demain nous appartient du 17 mars 2023 – résumé de l’épisode 1385

Au commissariat, Lisa est mise à l’écart. Elle est trop proche de l’enquête pour pouvoir y contribuer. Mais, Lisa est têtue et continue les recherches. Elle connaît le dossier par cœur et insiste pour que Martin l’accepte sur l’enquête. Et Amel tombe sur un message au sujet de la mort de ses parents…

Lisa est émue de retrouver une vieille connaissance. L’heure des adieux approche pour Alma. Marianne et Sébastien partagent un moment de complicité.



Publicité





Demain nous appartient du 17 mars 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note