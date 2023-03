Demain nous appartient du 31 mars : Benjamin a-t-il enlevé Benoit ? (résumé + vidéo épisode 1395 en avance)

4.6 ( 11 )

Demain nous appartient du 31 mars 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1395 de DNA – Benjamin a-t-il enlever Benoit dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Benoit a disparu et la police se demande s’il a pris la fuite… Pendant ce temps là, Benjamin semble sous le choc et met de la glace sur sa main.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 31 mars 2023 – résumé de l’épisode 1395

Lisa et Georges procèdent à une fouille chez Benoît. Les policiers ont retrouvé des traces de lutte. Mais, pour Lisa, c’est un départ volontaire. Mais est-ce Benjamin qui a enlevé Benoit après son dérapage ?

A la plage, le temps des adieux à Alma est venu. Savoureuse soirée en perspective pour Raphaëlle et Martin. Les Moreno enfilent leurs costumes de marins d’eau douce.



Demain nous appartient du 31 mars 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

