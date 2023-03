Demain nous appartient spoiler : Benoit n’est PAS le tueur ! (vidéo épisode du 29 mars)

4.6 ( 9 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 29 mars 2023 – Lisa va encore une fois faire fausse route dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? En effet, dans quelques jours, alors que Lisa et ses collègues sont convaincus que Benoit est le tueur en série et qu’ils l’ont arrêté, la police scientifique est formelle : l’adn retrouvé sur les scènes de crimes ne correspondent pas avec celui de Benoit ! Lisa ne comprend pas et reste convaincue que c’est lui mais Martin est clair : Benoit n’est pas le tueur, ils doivent le relâcher.







Lisa s’est encore une fois trompée de suspect. Les analyses sont formelles : l’ADN de Benoît n’est pas celui du tueur en série ! Mais, elle ne lâche pas l’affaire. Lisa se retrouve seule contre tous.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1393 du 29 mars 2023 : Benoit innocenté

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

