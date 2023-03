Demain nous appartient spoilers : Etienne en prison, un double meurtre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 mars 2023)

4.7 ( 13 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 mars 2023 – Le week-end ne fait que commencer et si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’incarcération d’Etienne. Il est envoyé en prison et Raphaëlle est son avocate. Réussira-t-elle à le sortir de là ?

Mais une nouvelle enquête commence déjà pour la police de Sète. Un couple a été retrouvé assassiné… Lisa reconnait le mode opératoire du « monstre d’Argenteuil », un tueur en série qu’elle n’a jamais réussi à arrêter !

Roxane et Sara sont inquiètes et la police cherche qui est l’homme cagoulé qui s’est introduit chez elles…

L’hôpital Saint Clair voit l’arrivée d’un nouveau médecin et le lycée Agnès Varda un nouveau professeur. Et pour Benjamin et Alma, c’est l’heure du départ !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 mars 2023

Lundi 13 mars (épisode 1381) : Roxane protège sa famille coûte que coûte. Nathan prend une décision difficile. Bénédicte masque sa détresse. A l’hôpital, une nouvelle recrue fait tourner toutes les têtes.

Mardi 14 mars (épisode 1382) : Julie découvre le vrai visage de Bruno. Raphaëlle a un mauvais pressentiment. Jordan n’ose pas dire la vérité à Judith. Une compétition de séduction débute à l’hôpital.

Mercredi15 mars (épisode 1383) : Les enquêteurs découvrent une mise en scène macabre. Lisa perd son calme. Etienne désespère d’être libéré. Marianne et Renaud font des excès.

Jeudi 16 mars (épisode 1384) : Lisa est replongée dans son passé. Sara et Roxane sont en danger. Le projet de Benjamin est mis en péril. Jack et Rayane brisent la glace.

Vendredi 17 mars (épisode 1385) : Amel fait une découverte bouleversante. Lisa est émue de retrouver une vieille connaissance. L’heure des adieux approche pour Alma. Marianne et Sébastien partagent un moment de complicité.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 13 au 17 mars 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

