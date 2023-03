Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Angleterre / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Angleterre / France en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce samedi après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Pour cette quatrième journée, les Bleus se déplacent en Angleterre.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h35 ce samedi 11 mars 2023. Coup d’envoi à 17h45.







En déplacement à Twickenham ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations 2023, le XV de France est dans l’obligation de s’imposer pour conserver ses chances de victoire dans la compétition.

Fabien Galthié, sélectionneur de la France : « On s’est préparé pour jouer l’Angleterre, toute une nation, tout un stade et des joueurs qui seront portés par tout ça. On va affronter une belle équipe dans son temple. L’Angleterre, c’est toujours particulier, même si l’Irlande est la première nation mondiale. D’ailleurs, la particularité et la marque de notre équipe est d’être opiniâtre. Nous avons la volonté de ne pas lâcher le trophée. On se bat toujours pour accrocher la victoire. On se prépare, mais on ne sait pas ce qu’on va vivre. »



Angleterre / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : 15. Steward ; 14. Malins, 13. Slade, 12. Lawrence, 11. Watson ; 10. Smith, 9. van Poortvliet ; 7. J. Willis, 8. Dombrandt, 6. Ludlam ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. George, 1. Genge (cap.).

Remplaçants : 16. Walcker, 17. M. Vunipola, 18. Cole, 19. Ribbans, 20. B. Curry, 21. Mitchell, 22. Farrell, 23. Arundell.

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19 Taofifenua, 20. Macalou, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Jaminet

Angleterre / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h35. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations.

#SixNations | Le Tournoi reprend ses droits aujourd'hui 👊 🇮🇹 ⚡️ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 à 15h15 : Match décisif pour éviter la dernière place 💥 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚡️🇫🇷 à 17h45 : Jour de Crunch à Twickenham 🔥 #ANGFRA — francetvsport (@francetvsport) March 11, 2023

Angleterre / France, un match de rugby évènement à suivre dès 17h35 sur France 2.

