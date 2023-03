Ici tout commence du 17 mars : un nouveau secret dévoilé ! (résumé + vidéo épisode 623)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 17 mars, résumé et vidéo extrait épisode 623 – L’expéditeur anonyme continue de faire des dégâts ce soir dans « Ici tout commence ». En effet, un nouveau secret est dévoilé ! Il s’agit de celui de Ambre et il a des répercutions sur le couple d’Axel et Jasmine…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 17 mars 2023 – résumé de l’épisode 623

A l’Institut Auguste Armand, l’expéditeur anonyme continue la révélation des secrets. C’est au tour d’Ambre d’en faire les frais. D’ailleurs, le sien risque de briser un couple… Axel a beau expliquer à Jasmine qu’ils n’étaient pas encore ensemble à l’époque, elle ne veut rien entendre et le prend très mal !

Salomé tente de rendre Gaëtan jaloux… Et un élève emblématique quitte l’institut.



Ici tout commence du 17 mars 2023 – vidéo premières minutes

