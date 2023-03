Ici tout commence du 30 mars : Teyssier cherche le secret d’Enzo et Clotilde (résumé + vidéo épisode 632)

4.9 ( 12 )

Ici tout commence du 30 mars, résumé et vidéo extrait épisode 632 – Teyssier va-t-il percer à jour le secret d’Enzo et Clotilde dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, après la révélation de Charlène, Emmanuel est sur leur piste et il compte bien découvrir ce qu’ils cachent…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 30 mars 2023 – résumé de l’épisode 632

Charlène confie à son père le secret d’Enzo. D’après Louis, Teyssier aurait un lien avec la fausse identité d’Enzo. Emmanuel cherche à découvrir ce que cache Clotilde au sujet du secret d’Enzo…

De son côté, Zacharie compte partir en beauté. Et Théo a entre ses mains l’avenir de Lisandro et Anaïs.



Ici tout commence du 30 mars 2023 – vidéo premières minutes

