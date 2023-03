5 ( 6 )

Les 12 coups de midi étoile mystérieuse mars 2023 – Qui se cache sur l’étoile mystérieuse du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Si vous êtes assidu au jeu de Jean-Luc Reichmann, c’est certainement la question que vous vous posez !







Avec les indices présents sur l’étoile mystérieuse, il pourrait s’agir d’Albert Dupontel.







Les 12 coups de midi : Albert Dupontel sur l’étoile mystérieuse

Et pour cause, le paysage de la photo de fond se situe en Irlande, il s’agit des lacs du du Connemara. Et Albert Dupontel y a tourné le film « Deux jours à tuer ». On voit désormais une blouse blanche de médecin et l’acteur a fait des études en fac de médecine pendant quatre ans !

Est-ce bien Albert Dupontel sur cette étoile mystérieuse ? La réponse dans quelques semaines car il reste encore beaucoup de cases et elle ne devrait donc pas être dévoilée de si tôt.



Retrouvez « Les 12 coups de midi » sur myTF1

