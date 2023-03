Les 12 coups de midi du 25 mars : plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse ! On vous dit qui s’y cache

5 ( 10 )

Les 12 coups de midi du 25 mars 2023, 12ème victoire de Céline – Il ne reste plus qu’une seule case sur l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Céline a signé une 12ème victoire, mais toujours sans Coup de Maître. Elle n’a donc pas pu tenter sa chance et on ne sait pas si elle a reconnu qui se cache sur cette étoile !

Va-t-elle la décrocher dimanche midi une fois cette étoile entièrement dévoilée ?







Publicité











Publicité





Les 12 coups de midi du 25 mars 2023, plus qu’une cases sur l’étoile mystérieuse

Sur l’étoile mystérieuse, seul le visage de la célébrité est encore caché par la dernière case. Elle sera entièrement dévoilée dimanche midi mais il faudra un Coup de Maître afin de pouvoir faire une proposition et décrocher l’étoile mystérieuse !

Qui est derrière cette étoile ? On peut déjà vous dire que c’est bien Albert Dupontel.

Explications des indices : les lacs du Connemara en Irlande pour le film « Deux jours à tuer », la blouse de médecin car il a fait une fac de médecine, la pelle pour le film « Bernie », les livres pour l’adaptation du roman « Au revoir là-haut », l’avion parce qu’il est pilote, et enfin le gilet pare balle pour son rôle dans le film « Le Convoyeur ».



Publicité





Noms déjà proposés pour cette étoile : Adrien Ménielle, Christophe Lambert, Michel Sardou, Kate Middleton, Tomer Sisley, Jean Reno, Michel Berger

Les 12 coups de midi du 25 mars, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note