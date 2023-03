50mn Inside du 25 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

5 ( 9 )

50mn Inside du 25 mars 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 25 mars 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💄 À la Une : Plus de maquillage, plus de filtres, plus d’artifices… Pourquoi de plus en plus de stars prônent un retour au naturel ?

🏠 En Intimité – Rencontre avec Dave chez lui, dans le Luberon !

On l’avait quitté il y a un an, après le tournage d’un portrait, Dave avait fait une violente chute dans les escaliers de son domicile parisien. Plusieurs jours de coma et une grosse frayeur pour le chanteur, qui aujourd’hui va beaucoup mieux. C’est dans le Luberon, où il possède une maison, qu’il nous a accueillis cette semaine, aux côtés de son compagnon de toujours, Patrick Loiseau, et de leur fidèle chienne Clara.



📸 Le Portrait – Alizée

Tout le monde se rappelle d’Alizée. Superstar à seulement 16 ans, la jeune Corse doit son envol à Mylène Farmer qui lui a écrit ses deux premiers albums dont son plus gros succès : « Moi Lolita ». A 38 ans, ALizée a renoué avec ses racines. Elle vit désormais en famille à Ajaccio avec son mari Grégoire Lyonnet et ses deux filles de 17 ans et 3 ans.

🎥 La Story : Chouchou, la comédie culte fête ses 20 ans

Comment oublier ce personnage emblématique de travesti algérien incarné par @gadelmaleh ? Avant d’être adapté pour le cinéma c’est sur scène que Chouchou est né. Gad Elmaleh a été l’un des premiers humoristes à porter l’un de ses personnages sur grand écran, ouvrant la voie au Brice de Nice de Jean Dujardin ou encore au Cyprien de Elie Semoun.

50mn Inside du 25 mars 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret de Holiday on Ice

Cette semaine on vous emmène dans les coulisses du show sur glace le plus célèbre au monde… Holiday on Ice. Après trois ans d’absence pour cause de pandémie, la troupe est en pleine tournée européenne, et actuellement en France jusqu’au 30 Avril. Avec en tête d’affiche, Sarah Abitbol, l’ancienne championne de patinage artistique. Un spectacle itinérant XXL qui est un défi artistique, technique, et logistique…

📍 Le document d’Inside : la Vanlife

Qui n’a pas rêvé un jour de tout quitter et de tailler la route ? Plus qu’un rêve, c’est en train de devenir un phénomène de société, qu’on appelle « la vanlife », la vie en van en français. Et c’est aux Etats-Unis que cette tendance a pris le plus d’ampleur … Alors qui sont ces nouveaux nomades épris de liberté, qui ont adopté le van pour des vacances ou pour la vie ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

