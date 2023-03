Les 12 coups de midi du 3 mars : Florian approche des 100.000 euros !

5 ( 7 )

Les 12 coups de midi du 3 mars 2023, 20ème victoire de Florian – Et de 20 pour Florian ce vendredi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a signé une 20ème victoire et a brillé ce midi avec un Coup de Maître à 30.000 euros !

Il totalise ainsi 95.588 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Il se rapproche de la barre des 100.000 euros.







Les 12 coups de midi du 3 mars 2023, seconde proposition sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, Florian a cru reconnaitre l’Ecosse et a donc proposé le nom de Christophe Lambert pour le film « Highlander ». Mais c’est raté ! Et chez Stars-Actu on penche pour un paysage d’Irlande.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Adrien Ménielle, Christophe Lambert

Les 12 coups de midi du 3 mars, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

