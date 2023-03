Maison à vendre du 31 mars 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 3 )

Maison à vendre du 31 mars 2023 – C’est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Véronique et Gil, et à Chadia et Denis







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Publicité





Maison à vendre du 31 mars 2023

En proche banlieue de Toulouse, Véronique, 57 ans, et Gil, 62 ans, doivent vendre la maison du père de Véronique. Le couple a hérité de cette maison et pensait y vivre mais les souvenirs étaient trop présents et ils ont décidé d’acheter un bien à 5 mn de celle-ci. Mais cette maison peine à se vendre et la situation devient urgente. Stéphane Plaza va étudier le marché immobilier local mais aussi faire appel aux rugbymen du Stade Toulousain pour l’épauler et vider la maison ! Emmanuelle Rivassoux va revoir toute la décoration pour enfin provoquer le coup de cœur.

À Wissous, dans l’Essonne, Chadia, 43 ans, et Denis, 45 ans, veulent déménager de leur appartement qui est trop petit mais, très occupés par leurs enfants atteints de troubles du langage, ils sont dépassés par la vente. Ils rêvent d’une maison avec un jardin et une dépendance pour la mère de Chadia qui va s’installer avec eux. Stéphane Plaza va aider cette famille qui a besoin d’être guidée pour cette vente et pour le financement de leur prochain bien. Sophie Ferjani va apporter du style et de la luminosité à cet appartement. Une mission de home staging pleine d’émotion et de rebondissements.



Publicité





Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

« Maison à vendre » c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6Play pour le replay

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note