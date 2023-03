Le Grand Échiquier du 31 mars 2023 : les invités ce soir sur France 3

5 ( 4 )

Le Grand Échiquier du 31 mars 2023 – Ce soir sur France 3, Claire Chazal présente un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Rendez-vous une nouvelle fois à Versailles pour une soirée exceptionnelle. Une émission événement qui permet de parcourir le château et d’offrir un magnifique écrin aux invités, dans un lieu rempli d’histoire, grâce au dispositif exceptionnel du réalisateur François Goetghebeur dans l’Opéra royal et la galerie des Glaces, symbole du rayonnement de cette résidence royale.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Le Grand Échiquier du 31 mars 2023 : les invités de ce soir

Ce soir, nous visitons ce merveilleux château mais célébrons aussi la nature. Versailles au printemps, c’est l’explosion des sens, et c’est avec des invités exceptionnels que Claire Chazal va partager cette soirée.

Julien Clerc va chanter ses plus belles chansons, dont un très bel hommage à Serge Lama, qui sera présent.

Nous retrouverons Nicola Sirkis et son groupe Indochine, Benjamin Biolay qui revient dans son disque sur son enfance à Sète, Julie Gayet qui rend hommage aux musiques de films, tout comme le pianiste Alexandre Tharaud, le violoniste Renaud Capuçon qui célèbre les Saisons de Vivaldi, le chef Mathieu Herzog et la danseuse de l’Opéra de Paris Marion Barbeau qui nous fera le plaisir d’improviser pour nous…

Mais aussi les meilleurs danseurs de hip-hop, sans oublier le rappeur Dosseh, la Franco-Algérienne Souad Massi et la jeune Santa du groupe Hyphen Hyphen.

Nous écouterons les artistes lyriques Michael Spyres, immense ténor qui a triomphé dans Carmen, tout comme la mezzo-soprano Gaëlle Arquez et l’étonnant Bruno de Sà à la voix de soprano.

Nous accueillerons le producteur et musicien Bertrand Burgalat, qui célèbre les cent ans de la musique enregistrée dans une très belle exposition, à découvrir…

Et c’est le jardinier en chef de Versailles Alain Baraton qui nous guidera à travers les bosquets et l’histoire de ce parc unique pendant toute l’émission.

Tous nos invités seront accompagnés du Grand Orchestre de l’Opéra royal de Versailles et son chef Victor Jacob.



Le Grand Échiquier du 31 mars 2023 : la bande-annonce

Avec @Claire_Chazal et ses invités, participez à une grande fête culturelle depuis le château de Versailles ! 🎼 @CVersailles « 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗲́𝗰𝗵𝗶𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿 », c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/LVfeo44wLk — France 3 (@France3tv) March 30, 2023

