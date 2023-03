Mercato OM : Alexis Sanchez va-t-il rester ? Réponse !

5 ( 11 )

Mercato OM, rumeurs – A quelques mois de la fin de saison de la Ligue 1 Uber Eats et alors que l’Olympique de Marseille est actuellement à la 2ème place, l’avenir d’Alexis Sanchez au sein du club interroge. En effet, le chilien a un contrat de seulement un an avec l’OM. Va-t-il rester ? Il a répondu récemment et ça devrait plaire aux supporters marseillais.







« J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire maintenant (sa prolongation, ndlr) ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent de moi. » a déclaré Alexis Sanchez à la télévision chilienne.

De son côté, Mattéo Guendouzi serait sur le départ. Le club souhaiterait le vendre à bon prix durant le prochain mercato.

D’ici là, l’OM reçoit Montpellier demain soir à l’Orange Vélodrome.



