Un si grand soleil spoiler : Manu et Eve, la rupture ? (VIDÉO épisode du 4 avril)

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 4 avril 2023 – Sale période pour Manu dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Manu a démissionné de la police, il sent que quelque chose cloche avec Eve…

Celle-ci est distante alors que Manu la remercie d’être là pour lui. Et pour cause, Eve n’assume plus de lui mentir au sujet de l’agence de tentateurs !







Eve va-t-elle finir par tout dire à Manu et celui-ci va-t-il l’accepter ? Ou cet aveu signera-t-il la fin de leur couple ?

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1118 du 4 avril 2023 : Eve distante avec Manu



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

