Ligue 1 : suivre les matchs de la dernière journée en direct live et streaming

La 34e et dernière journée de Ligue 1 se déroule ce samedi 17 mai 2025 à 21h, avec tous les matchs joués simultanément pour préserver l’équité sportive. Si le Paris Saint-Germain est déjà Champion depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille et Monaco se battent toujours pour la 2ème place et leurs matchs de ce soir seront donc décisifs !











📺 Diffusion du multiplex

DAZN : Diffuse huit des neuf rencontres de la soirée, dont PSG-Auxerre, Lens-Monaco, Nice-Brest, Lille-Reims, Strasbourg-Le Havre, Lyon-Angers, Saint-Étienne-Toulouse et Nantes-Montpellier. DAZN propose également un service « MultiZone » permettant de suivre les moments forts de tous les matchs en simultané.



beIN Sports 1 : Diffuse le match Marseille-Rennes.

⚽ Enjeux majeurs de la soirée

Course à l’Europe : Nice, Lille et Strasbourg sont à égalité et se disputent la dernière place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Lyon peut encore espérer une qualification européenne en cas de faux pas des équipes concurrentes.

Lutte pour le maintien : Le Havre, Nantes, Saint-Étienne et Reims sont concernés par la lutte pour éviter la relégation.

Le programme des matchs

PSG – Auxerre

Marseille – Rennes

Lens – Monaco

Nice – Brest

Lille – Reims

Strasbourg – Le Havre

Lyon – Angers

Saint-Étienne – Toulouse

Nantes – Montpellier

La dernière journée de Ligue 1 en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur DAZN et/ou beIN Sports. Coup d’envoi des rencontres à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Rendez-vous à 21h pour une soirée riche en émotions et en suspense, où chaque but pourrait changer le destin des clubs engagés.