« Pékin Express : le choix secret » : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 7 du 30 mars)

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 7 du jeudi 30 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 7 de Pékin Express. Stéphane Rotenberg annonce aux binômes que désormais toutes les épreuves seront éliminatoires, il n’y aura plus d’enveloppe noire ! Et il s’agit de la dernière étape au Paraguay, un binôme sera donc éliminé avant de découvrir le prochain pays, le Brésil.







Alexandra et Laura, qui ont perdu le duel final de l’étape précédente qui n’était pas éliminatoire, ont un handicap : elles doivent faire l’étape avec Sofia, une danseuse. Et pour cette étape, la voiture magique fait son apparition. C’est du jamais vu dans Pékin Express : s’ils arrivent à monter dedans, la voiture magique les emmènera directement à l’arrivée et les classera premiers !







L’étape commence en pédalos et les deux soeurs doivent faire monter la danseuse. Xavier et Céline sont premiers, suivis d’Alexandre et Chirine, et Nathalie et Angie. Les binômes commencent le stop, et un peu plus tard la balise sonne et la position de la voiture magique apparait sur la tablette. Nathalie et Angie sont les plus proches, elles voient la voiture mais c’est trop tard ! La voiture ne restait que 15min et elle s’en va. Nathalie et Angie ont perdu beaucoup de temps et sont désormais dernières !

La voiture réapparait un peu plus tard, Clément et Emeline sont pas loin et décident de s’y rendre. Mission réussie ! Ils sont donc directement qualifiés pour l’épreuve d’immunité.



Xavier et Céline arrivent les premiers, ils se qualifient pour l’immunité. Alexandra et Laura sont 2èmes et se qualifient aussi. Les candidats doivent ensuite trouver un logement.

Le lendemain matin, place à l’immunité. C’est Clément et Emeline qui la remportent et se qualifient directement pour la prochaine étape au Brésil !

Pour la suite de l’étape, c’est le retour du quiz express. Il faudra bien répondre pour pouvoir continuer le trajet en voiture. Et c’est sous une pluie tropicale que la course reprend.

Xavier et Céline finissent premiers de l’étape et remportent leur première amulette de 10.000 euros ! Clément et Emeline sont 2èmes. A la dernière place, c’est Alexandra et Laura ! Elles sont donc en duel final. Il n’y a plus de choix secret, elles désignent leurs adversaires : Nathalie et Angie.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Sofia fait le duel final mais sans ses plumes, avec Laura. Elles affrontent Nathalie. Elles s’affrontent au tir à l’arc ! Ça se joue à quelques secondes mais c’est Laura qui revient la première et qualifie son binôme pour le Brésil ! Nathalie et Angie sont donc éliminées.

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 7

Si vous avez loupé ce septième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 6 avril pour suivre l’épisode 8 !

