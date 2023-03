Quelle époque du 4 mars 2023 : les invités ce soir sur France 2

4.6 ( 11 )

Quelle époque du 4 mars 2023, les invités – Ce samedi soir, comme chaque semaine, Léa Salamé vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 pour un nouveau numéro de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !







Publicité





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% logique », ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du 4 mars 2023 : les invités

Exceptionnellement cette semaine, pas d’inédit ! Quelle époque est en mode best-of. Retrouvez les meilleurs moments de l’émission avec l’ensemble des invités reçus par Léa Salamé depuis le début de l’année : Clément Beaune, Philippine Leroy-Beaulieu, Bilal Hassani, Joey Starr, Laeticia Hallyday, Indira Ampiot (Miss France 2023), Jean-Luc Reichmann, animateur et acteur, François Ruffin, Alex Vizorek, Louise Aubéry, Périco Légasse, Jérémy Ferrer, Daniel Cohn-Bendit, Christiane Taubira, Jean-Pascal Zadi, Rosa Bursztein, Stéphane Tapie, Sophie Davant, Roselyne Bachelot, Maxime Chattam, Bérénice Béjo; Michel Hazanavicius, Dominique Seux, Thomas Porcher, Neila Moore, SDM, Youssou Fofana, Ruth Elkrief. Natacha Polony, Raphaël Enthoven, Mathieu Bock-Côté, Benjamin Duhamel, Charles Consigny, Nathan Devers, Ahmed Sylla, Stéphane Bak, Noémie Sylberg, Marlene Schiappa, Marion Marechal, Alain Marschall, Olivier Truchot, Waly DIA, Philippe Besson, Justine Dupont, Dominique de Villepin, Clémentine Célarié, Dominique Seux, Michael Zemmour, Philippe Lacheau et Elodie Fontan, Le Serpent, Jean-Charles Deniau, Isabelle Coutant-Peyre, Florent Dabadie, Elise Goldfarb et Julie Layani, Cyril Féraud, Kev Adams, Clara Luciani, Bernard-Henri Lévy, Julia Vignali, André Manoukian, Lisa Demma, Philippe Jaenada, Mariana Laprie, Muriel Ouaknine-Melki, Yann Moix, Evelyne Dheliat, Stéphane Guillon, Philippe Croizon, Michael Youn, Monsieur Pof, Pierre Servent, etc.

Quelle époque, rappel du concept

Un talk-show spectaculaire, drôle et festif, une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société. Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante !

Quelle époque ! est un lieu de rencontres et de débats. Un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux. Un plateau conçu comme une arène où vont se croiser, et débattre, artistes, polémistes, intellectuels, politiques, grands sportifs, personnalités de pouvoir et témoins de l’actualité. Mais aussi nouveaux talents et jeunes influenceurs !

Au centre de cette arène, Léa Salamé va prendre le pouls de cette époque pas comme les autres, la célébrer ou la critiquer, mais jamais gratuitement. Avec, autour d’elle, des personnalités incisives, drôles et étonnantes.



Publicité





Christophe Dechavanne, l’invité permanent

Il fait son grand retour sur le petit écran et sur le service public, là où il a commencé. Celui qui a si bien raconté les années 90, qui nous a prouvé qu’on pouvait tout dire, tout montrer à la télé, aura un regard particulier sur l’époque que nous traversons. Il est l’invité permanent de l’émission et pourra intervenir à tout moment. Il a également son rendez-vous, puisqu’il recevra chaque semaine un invité.

Philippe Caverivière, le trublion

Philippe est présent à plusieurs reprises dans l’émission, avec un rendez-vous dédié à la semaine politique et un autre consacré à la planète people et aux réseaux sociaux. Il nous offre chaque semaine son regard acéré sur l’actualité et sur l’époque.

Quelle époque ! s’inscrit dans la grande tradition de la case du samedi soir, dont les maîtres mots seront la liberté de parole et l’impertinence. Et, en même temps, un lieu où on se détend, on s’amuse et on rit au travers de rendez-vous complètement addictifs.

Retrouvez le best-of de « Quelle époque ! » ce samedi 4 mars 2023 à 23h25 sur France.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note