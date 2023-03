5 ( 9 )

Sept à huit du 12 mars 2023, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







Publicité





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Publicité





Sept à huit du 12 mars 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des murs lézardés, des fissures larges de plusieurs centimètres, 10 millions d’habitations menacées en France. La conséquence de sécheresses à répétitions, et un cauchemar pour leurs habitants.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 La mort de Leslie et Kévin. Enquête sur un guet-apens fatal, des témoignages inédits.

🔵 Charia et terreur sur la ville, la loi de la police à Kaboul. Comment les talibans appliquent la loi islamique, un document exclusif.

🔵 Et Jean Dujardin dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara, un coup de gueule sur l’époque.

Audrey Crespo-Mara a rencontré Jean Dujardin, à 10 jours de la sortie du film « Sur les Chemins noirs » de Denis Imbert. Hollywood lui a tendu les bras il y a 10 ans, après son Oscar de meilleur acteur pour son rôle dans « The Artist ». Mais, lui n’a jamais eu de rêve d’Amérique. Lui préférant la France.

En incarnant à l’écran, l’écrivain-voyageur, Sylvain Tesson, en marchant comme lui à travers notre pays, pour les besoins d’un film, il est finalement tel qu’en lui-même. Discret, chaleureux, sans prétention.

Un entretien exclusif, réalisé par Audrey Crespo-Mara et Léo Monnet, et diffusé dans « Le Portrait de la Semaine »

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 5 mars 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note