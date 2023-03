Sophia Aram répond à Cyril Hanouna : « Je ne vais pas laisser ce crétin et sa meute faire de moi leur victime » (VIDÉO)

5 ( 10 )

Sophia Aram a répondu aux attaques de Cyril Hanouna concernant sa mère ce matin à l’antenne de France Inter. Elle a révélé avoir été victime de maltraitance et avoir longtemps eu honte de sa mère.







« Lundi dernier en sortant de ce studio je m’attendais au pire. Et bien je n’ai pas été déçue » a déclaré Sophia Aram, expliquant s’être faite insulter par rapport à sa mère et aux attaques de Cyril Hanouna « jusqu’aux toilettes d’une station service« .







« Et bien, à tous ceux qui me rabachent que ma mère mériterait de finir le reste de ses jours en prison : j’aimerai leur dire que je suis d’accord avec eux ! Evidemment pour des demeurés comme Hanouna et sa horde de fanzouzes c’est un peu compliqué à comprendre mais, comme tous les enfants ayant eu un parent délinquant ou maltraitant, et ma mère était les deux, c’est un point de vue assez fréquent, (…) j’avais honte » a-t-elle expliqué.

« C’est idiot mais ça fait près de 50 ans que j’ai honte. C’est pourquoi la semaine dernière quand Cyril Hanouna et sa bande de dégénérés consanguins ont tenté de me faire taire et de m’humilier en me faisant porter les condamnations de ma génitrice, j’ai fait ce qu’ils ne font jamais : j’ai réfléchi. Et je me suis dit qu’à l’approche de la ménopause je pouvais profiter de l’occasion pour décider de me débarrasser de la culpabilité d’avoir eu une mère délinquante et maltraitante. (…) J’ai toujours pensé que personne n’est responsable des actes de ses parents »



« Je ne vais pas laisser ce crétin et sa meute faire de moi leur victime parce que je sais maintenant que je n’ai plus honte » a conclut Sophia Aram.

Cyril Hanouna attaque Sophia Aram sur sa mère dans TPMP

Rappelons que la semaine dernière, Cyril Hanouna avait attaqué Sophia Aram en direct dans TPMP en parlant de sa mère : « Sophia, tu sais nous on est honnête. Mais toi franchement, occupe toi de ta maman ma chérie. Khadija Aram, qui a été condamnée à 2 ans de prison et de 6 mois ferme. Pourquoi ? Elle est accusée d’avoir berné des personnes en situation irrégulière en leur faisant miroiter un titre de séjour moyennant finances alors qu’elle était adjointe au maire de Trappes. Elle aurait touché 31.500 euros grâce à cette manoeuvre. Sophia tu as déjà du boulot avec ta famille, lâche nous ! »

Violemment attaqué par Sophia Aram sur France Inter, Cyril Hanouna lui répond en évoquant sa mère, Khadija Aram, ex-adjointe PS à la mairie de Trappes, condamnée à 2 ans de prison pour avoir escroqué 31.500 euros à des migrants clandestins (MàJ) https://t.co/rvXj8ChfTX pic.twitter.com/4IoZBAk2rM — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 13, 2023

