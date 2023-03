« The Good Criminal » : votre film ce soir sur TF1 (26 mars)

5 ( 10 )

« The Good Criminal » au programme TV de ce dimanche 26 mars 2023 – TF1 diffuse le film inédit « The Good Criminal » ce dimanche soir. Un film réalisé par Mark Williams avec Liam Neeson et Kate Walsh dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1. Pas de replay comme tout film de cinéma !







« The Good Criminal » : l’histoire

Tom, légendaire braqueur de banque, décide de changer de vie et de passer un accord avec le FBI, qui n’a jamais réussi à l’arrêter, en échange de son immunité. Mais les agents fédéraux ont un autre plan en tête et Tom se retrouve piégé…

Avec : Liam Neeson (Tom Dolan), Kate Walsh (Annie Wilkins), Anthony Ramos (Ramon Hall), Jai Courtney (John Nivens)



« The Good Criminal » : bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

Inédit, "The Good Criminal" avec Liam Neeson, Kate Walsh. 📺 Dimanche à 21H10 sur #TF1.pic.twitter.com/N78RcAuEUu — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) March 24, 2023

