The Resident du 1er mars 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 5 )

The Resident du 1er mars 2023 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, encore une fois, trois épisodes inédits à la suite !







Publicité





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





The Resident du 1er mars 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 7 saison 5 « Nos choix de vie » : Un nouveau groupe d’internes, dont fait partie Trevor, le fils de Billie, commence son premier jour à Chastain avec Devon. Kit et Bell essaient de convaincre Conrad de revenir à Chastain et la mère de AJ se retrouve de nouveau aux urgences. Pendant ce temps, Leela et Padma gèrent la visite inattendue de leurs parents.

Episode 8 saison 5 « Rompre avec les habitudes » : Kit embauche un professeur-chirurgien pour surveiller Bell et AJ et les aider à remettre à niveau leurs compétences. Après avoir attiré l’attention de plusieurs femmes à l’hôpital, Conrad envisage de recommencer à fréquenter des gens. Entre temps, Devon travaille avec un couple âgé.



Publicité





Episode 9 saison 5 « Soignants sous pression » : Conrad sollicite Trevor dans le but de s’occuper d’un patient pour qui la chance semble avoir tourné. Leela a du mal à assumer l’entière responsabilité de la vie de sa patiente indécise et AJ continue à chercher un traitement pour sa mère. Pendant ce temps, Devon et Kit font des pieds et des mains pour gérer toutes les missions qui leur incombent.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note