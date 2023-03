Tout le monde veut prendre sa place : Sébastien franchit les 80.000 euros de gains, toujours sans défaite !

5 ( 9 )

Tout le monde veut prendre sa place du 27 mars 2023, 91ème victoire de Sébastien – Après les 90 victoires hier midi, c’est un autre cap qu’a franchi Sébastien aujourd’hui dans le jeu de Laurence Boccolini « Tout le monde veut prendre sa place ».

Le Champion a en effet franchi la barre des 80.000 euros de gains !







Sébastien arrive ainsi à 80.300 euros de gains en 91 victoires ! Un magnifique parcours qui n’est pas fini et qui classe actuellement le Champion à la 11ème place du classement des plus grands de l’histoire du jeu de France 2.

Ancien Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », Sébastien n’a pas signé la moindre défaite dans « Tout le monde veut prendre sa place » ! Il est pour l’instant le seul du classement des 32 plus grands champions à n’avoir jamais eu de défaite. Jusqu’où ira-t-il ?

Tout le monde veut prendre sa place du 27 mars, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 27 mars 2023, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

