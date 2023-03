Tout le monde veut prendre sa place : 70 victoires pour Sébastien ! (6 mars)

5 ( 9 )

Tout le monde veut prendre sa place du 6 mars 2023, 70ème victoire de Sébastien – Magnifique parcours pour Sébastien dans le jeu quotidien de Laurence Boccolini « Tout le monde veut prendre sa place ».

Le Champion du jeu de France 2 a franchi le cap des 70 victoires ce lundi midi et compte plus de 60.000 euros de gains !







Sébastien, qui a été Maître de Midi sur TF1 dans « Les 12 coups de midi » il y a plus de 10 ans, totalise 61.600 euros de gains en 70 victoires. Et on peut dire qu’il ne semble pas prêt d’être éliminé !

Tout le monde veut prendre sa place du 6 mars, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 6 mars 2023, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

