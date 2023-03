Un si grand soleil du 21 mars : Enzo apprend la mort de Mélissa (résumé et vidéo épisode 1109 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 21 mars, spoiler résumé de l’épisode 1109 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 21 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Le corps sans vie de Mélissa est au sol sur la plage. Son portable sonne, c’est Enzo qui s’inquiète. Enzo ne comprend pas, il a appelé Inès qui lui a dit qu’elle n’était même pas rentrée au camping… Enzo culpabilise de ne pas être resté avec elle. Il est certain qu’il s’est passé quelque chose, Florent essaie de le rassurer.







A la ferme, Ludo et Noémie sont contents que ça se passe mieux avec Tom. Ludo fait remarquer à Tom qu’il est en avance et ils plaisantent même tous les deux. Mais Tom reçoit un sms de Jonas…



La police scientifique est avec Manu et Cécile sur la scène de crime. Hugo leur explique que la jeune femme a été battue à mort. Manu la reconnait et explique à la juge de qui il s’agit. Tresson reçoit un appel de James, il lui dit qu’il a tué Mélissa ! Il est en panique, Tresson lui dit de se calmer et d’aller se planquer. Il lui dit qu’il gère.

Au commissariat, Manu annonce à Aya que Mélissa a été tuée. Aya est sous le choc, elle est révoltée de ne pas avoir réussi à la protéger. Alex vient d’avoir un appel de Tresson, qui a balancé James pour le meurtre de Mélissa.

A la ferme, Ludo est en panique, le box du cheval dangereux a été ouvert. Rémi lui dit que c’est pas lui mais il a une idée. Tom est avec le cheval, Rémi lui fait remarquer qu’il gère et que tout va bien. Ludo explique à Tom que ça aurait pu être dangereux et le cheval aurait pu le blesser.

Aux Sauvages, Enzo est inquiet… Et Emma parle de Tom avec Victor, elle est contente que ça se passe mieux et qu’il soit avec des gens bienveillants.

Au commissariat, Becker pense que Tresson les balade. Et il ordonne une perquisition chez Berry. Manu et Alex montent une opération pour arrêter James dans sa planque.

Florent reçoit un appel de Becker, il lui annonce la mort de Mélissa qui a été assassinée. Florent ne sait pas comment il va annoncer ça à Enzo et il craint sa réaction.

Tom retrouve Jonas, qui prépare un mauvais coup et a pensé à lui… Tom lui dit qu’il est chaud. A la coloc, Ludo parle de Tom à Margot, il pense que les chevaux vont tout changer pour lui. Margot le met en garde, c’est un gamin difficile et il ne devrait pas crier victoire trop vite.

Cécile rentre chez elle choquée, elle en parle à Christophe. Il est révolté aussi et espère qu’ils arrêteront le coupable. Cécile est très émue et trouve insupportable que la justice l’ait laissée tomber alors qu’elle était venue demander de l’aider.

Florent et Claire attendent Enzo. Florent sort lui parler, il fond en larmes dans les bras de son père.

