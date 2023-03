Un si grand soleil du 8 mars : Mélissa porte plainte (résumé et vidéo épisode 1101 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 8 mars, spoiler résumé de l'épisode 1101 en avance







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Mélissa retrouve James, mais elle n’a pas les 3.000 euros ! Elle lui demande de lui avancer, James refuse. Il lui propose d’autres tournages, elle ne veut pas et James refuse de lui rendre son argent. Mélissa menace d’aller voir la police, James lui rappelle qu’il connait son adresse et qu’il peut débarquer à tout moment avec ses potes…







Mélissa appelle Inès et elle lui explique le chantage de James. Elle a volé 500 euros au 101 et James a gardé l’argent. Inès insiste pour qu’elle aille au commissariat. Mélissa veut se cacher, Inès accepte de l’accueillir et lui propose l’aide de sa mère.



Claudine est avec Tom et sa soeur. Elle leur explique que c’est une récidive, il risque une peine d’enfermement. Il faudrait que le propriétaire du camping retire sa plainte.

Inès annonce à Gary que sa copine Mélissa a de gros problème et elle va la loger dans son bungalow. Gary accepte et lui dit que si elle a besoin de quoique se soit, il sera là pour elle. Mo arrive et donne à Inès l’argent pour le remettre au bar. Inès y va et Mo parle à Mélissa. Mo lui raconte son expérience… Mo lui explique qu’elle a été piégée, elle était vulnérable et ils en ont profité. Mo tente de lui faire ouvrir les yeux et lui demande d’aller voir la police. Elle va lui donner sa force et propose de l’accompagner.

Emma Lopez, la soeur de Tom, vient parler à Gary. Elle s’excuse pour son frère et lui explique leur situation. Emma lui parle de la plainte mais Gary lui dit qu’il n’est que le gérant. Emma lui demande de parler au propriétaire, Gary promet d’essayer.

Au commissariat, Gary vient voir Alex. C’est Akim qui le reçoit puisqu’il suit l’affaire de Tom. Il s’en veut, il pense que c’est pas juste que Tom aille en centre fermé. Gary propose de le prendre au camping pour des tig. Mais Akim lui explique que ça fonctionne pas comme ça.

Margaux vient parler de Tom à Claudine, elle propose de demander un aménagement de peine. Il pourrait faire des tig au centre d’équithérapie de son compagnon. Claudine pense que c’est une bonne idée.

Mélissa et Mo sont au commissariat. En larmes, Mélissa raconte tout. La flic lui explique qu’avec un contrat et un paiement, l’enquête va prendre du temps mais elle promet de son faire son maximum pour que ça aboutisse.

Ludo parle de Tom à Noémie. Elle accepte !

Aux Sauvages, Margaux parle à Cécile du sort de Tom. Cécile note que sa soeur a beaucoup changé et souligne le fait qu’elles s’étaient promis de ne pas parler boulot. Pendant ce temps là, Tom parle au téléphone à celui pour qui il fait des coups. Il passe devant un juge le lendemain.

Aya, qui a pris la plainte de Mélissa, vient parler à Alex. Alex lui dit qu’avec un contrat ils ne peuvent rien faire. Elle est révoltée. Pendant ce temps là au camping, Mélissa est en larmes.

