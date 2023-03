Un si grand soleil spoilers : les agresseurs de Mélissa arrêtés, les résumés jusqu’au 24 mars 2023

5 ( 9 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 20 au 24 mars 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que la police va finalement réussir à retrouver les agresseurs de Mélissa ! La jeune femme va pouvoir essayer de tourner la page.

De son côté, Hélène découvre que Christian s’est moqué d’elle. Et Ludo est perdu dans ses sentiments alors qu’il doit travailler avec Noémie… Est-il vraiment passé à autre chose ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 mars 2023

Lundi 20 mars 2023, épisode 1108 : Alors que Mélissa veut revoir la victime qui l’a contactée pour la convaincre de porter plainte, Hélène, de son côté, est écoeurée d’avoir été dupée par l’homme qu’elle aimait. Va-t-elle le confronter ?

Mardi 21 mars 2023, épisode 1109 : La police découvre un cadavre, qui fait basculer toute l’enquête sur l’agression de Mélissa. De son côté, à la ferme, Tom le rebelle est finalement le seul – avec Noémie – qui parvienne à apprivoiser Gauvain…

Mercredi 22 mars 2023, épisode 1110 : Alors que l’on découvre qu’Évan a un nouveau projet professionnel médical, Marc, de son côté, montre ses photos à Alix en espérant qu’elle accepte de l’exposer. Grâce à la perquisition chez Berry, les flics trouvent l’identité du troisième agresseur de Mélissa.

Jeudi 23 mars 2023, épisode 1111 : Jonas met Tom sur un cambriolage qui pourrait leur rapporter gros, mais Rémi se rend compte que Tom va retomber dans ses travers. Rémi parviendra-t-il à l’en empêcher avec l’aide de Noémie et Ludo ?

Vendredi 24 mars 2023, épisode 1112 : Tresson est arrêté, et sa confrontation avec James Berry pourrait bien tourner au pugilas. De son côté, Christophe met en garde Ludo : est-il certain qu’il n’a plus aucun sentiment pour Noémie ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

