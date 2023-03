Un si grand soleil spoilers : Mélissa dit tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 6 au 10 mars 2023)

5 ( 4 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 6 au 10 mars 2023 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Mélissa se fait virer du 101 avant de finalement avouer à Inès l’agression qu’elle a subit sur le tournage de la vidéo. Ils étaient trois hommes… Elle découvre que la vidéo est en ligne et on la reconnait déjà dans la rue ! Mélissa finit par porter plainte. Florent décide d »assurer sa défense.

Quant à Johanna et Yann, ils finissent par se retrouver.

Lundi 6 mars 2023, épisode 1099 : Mélissa s’enfonce dans la spirale de la honte. De son côté Johanna – qui a désormais la conviction que Claudine a manœuvré contre elle – perd ses nerfs devant ses collègues. Finalement c’est celui auquel elle s’attendait le moins qui va l’aider à reprendre le dessus et ne pas se laisser abattre…

Mardi 7 mars 2023, épisode 1100 : Mélissa est abasourdie par la découverte de sa vidéo en ligne. Réussira-t-elle à obtenir que James la retire ? Tom, un ado difficile, tente un cambriolage au camping qui se termine mal pour lui…

Mercredi 8 mars 2023, épisode 1101 : Alors que Tom risque d’être envoyé en centre fermé, Margot se mobilise au sein du cabinet LG et auprès de sa sœur pour trouver une solution. Parallèlement, Mélissa, à bout, accepte l’aide d’Inès.

Jeudi 9 mars 2023, épisode 1102 : Claudine tente à nouveau d’empiéter sur le territoire de Johanna mais cette fois, celle-ci ne se laisse pas faire. Suite à la plainte déposée par Mélissa, les flics tentent d’identifier ses agresseurs, mais la tâche s’avère délicate…

Vendredi 10 mars 2023, épisode 1103 : Alors que Tom démarre ses TIG à la ferme sans vraiment y mettre du sien, Florent, touché par ce qui est arrivé à Mélissa, décide d’assurer sa défense afin de suivre l’enquête de police au plus près. De son côté, Johanna filerait-elle enfin le parfait amour ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 6 au 10 mars 2023

