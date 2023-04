« A couteaux tirés » : votre film avec Daniel Craig et Chris Evans ce soir sur France 2 (2 avril)

5 ( 3 )

« A couteaux tirés », c’est le film rediffusé ce soir, dimanche 2 avril 2023, sur France 2. Un film réalisé par Rian Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans, et Jamie Lee Curtis.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« A couteaux tirés » : l’histoire

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

Interprètes : casting

Et avec dans les rôles principaux : Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette ou bien encore Lakeith Stanfield .



La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« A couteaux tirés » c’est ce soir, dimanche 2 avril 2023, dès 21h10 sur France 2.

