The Voice du 1er avril : quels talents se sont qualifiés ? (résumé + replay des 6èmes auditions à l’aveugle)

The Voice du 1er avril 2023, résumé et replay – C’est parti pour la sixième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney continuent la formation de leurs équipes. Et alors que c’est l’avant dernière soirée d’auditions à l’aveugle, seul Vianney a encore un super block !







On commence avec Jérémy, 31 ans, professeur de français et d’allemand en Ecosse. Il a déjà été recalé en 2020 et a ensuite fini en demi-finale de The Voice UK. Ce soir, il interprète « Arcade » de Duncan Laurence. Amel est la première à se retourner. Et tous les autres coachs finissent par la rejoindre ! Carton plein ! Jérémy choisit Vianney.







Yohan, 33 ans, chante en corse. Amel appuie dans les toutes dernières notes mais il est trop tard ! Aucun coach ne s’est donc retourné.

Clem, 20 ans, reprend « Popcorn salé » de Santa. Vianney et Zazie se retournent très vite ! Bigflo & Oli suivent, et Amel à la fin. Nouveau carton plein ce soir ! Les coachs sont très émus et touchés par son interprétation. Vianney utilise son super block contre Bigflo & Oli ! Clem explique à Vianney qu’elle avait déjà fait son choix, elle va dans l’équipe de Zazie. Zazie n’a plus que 2 places !



Place à Mina, 31 ans, qui reprend « Sweet Dreams » d’Eurythmics. Personne ne se retourne.

On continue avec Sydney, 37 ans, qui chante « Anyone » de Demi Lovato. Zazie se retourne, Bigflo & Oli la rejoignent, ainsi qu’Amel à la fin de la chanson. Il choisit Bigflo & Oli !

Morgan, 37 ans, est le frère de Mister Mat, finaliste l’an dernier. Il reprend « 10 ans de nous » de Ben Mazué. Zazie se retourne la première. Vianney la rejoint à la toute fin ! Zazie salue le fait qu’il a une voix unique et qui sort du lot cette saison. Morgan décide de rejoindre Vianney !

Jordan, 29 ans, chante « Je sais pas » de Céline Dion. Personne ne se retourne.

Mea, 24 ans, reprend « Je suis un homme » de Zazie. Et Zazie se retourne dans les derniers instants ! Elle rejoint donc son équipe, Zazie n’a donc plus qu’une seule place.

Hervé Domingue, 46 ans, chante « C’est beau la vie » de Jean Ferrat. Personne ne se retourne et il explique qu’il est atteint d’une maladie qui lui fait perdre la vue.

Place à Megane, 21 ans, qui vient du Canada. Elle reprend « Gravity » de Sara Bareilles. Amel Bent se retourne et elle est la seule, Megane rejoint donc son équipe

On continue avec Aisha qui reprend « You don’t own me » de Lesley Gore. Bigflo & Oli sont les seuls à se retourner, elle rejoint leur équipe.

Kads, 28 ans, il interprète « As it was » de Harry Styles. Amel se retourne vite, Bigflo & Oli suivent. Kads choisit de rejoindre l’équipe d’Amel, dont l’équipe est complète !

The Voice du 1er avril 2023, le replay

Cette sixième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 6ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 8 avril 2023 pour le prime 7 !

