Amir en deuil, il annonce une terrible nouvelle

Le chanteur Amir est en deuil, il vient d’annoncer une terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. En effet, le chanteur âgé de 38 ans vient de perdre sa maman. Carmi Haddad est décédée samedi à seulement 65 ans.







« Maman chérie, être ton enfant c’est grandir heureux. Aimé, abrité, soutenu, et fort devant tout. Enfin tout… sauf cet énorme vide depuis ton départ. Je t’aime maman, merci pour ce que tu as été et laisseras dans nos cœurs incrédules, un diamant, une étoile filante. » a écrit Amir dimanche.







« Carmi Haddad 15.6.1958-22.4.2023 » a-t-il précisé.

Le chanteur avait annoncé à la fin du mois de mars l’annulation des dernières représentations de « Sélectionné » au Théâtre Marigny, « pour raisons familiales ». On comprend maintenant pourquoi.



