« La belle et le boulanger » du 9 février : vos épisodes ce soir sur TF1

La belle et le boulanger au programme TV du lundi 9 février 2026 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « La belle et le boulanger » avec Amir, Ludmilla Von Claer, Lionnel Astier ou encore Mathilda May.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Vos épisodes du 9 février 2026

Episode 3 « La parenthèse enchantée » : Après sa séparation avec Louise, Benjamin se rapproche de Vanessa, qui lui propose sans détour de s’installer avec elle dans le pavillon dont elle rêve depuis toujours… Mais dans sa tête, Louise reste omniprésente. Convaincu qu’il faut « combattre le mal par le mal », il se rend chez son ex pour mettre un point final à leur histoire. Sauf qu’au moment de repartir discrètement, il tombe nez à nez avec une meute de paparazzis prêts à tout pour le cliché choc ! De son côté, Myriam prend des risques inconsidérés en se laissant séduire par un client pourtant réputé pour sa fidélité…

Episode 4 « Palais royal » : Blessée et humiliée une fois de trop, Vanessa lance l’opération « reconquérir Benjamin ». Et elle ne tarde pas à trouver un allié inattendu : Vadim, l’agent de Louise, qui voit d’un très mauvais œil cette idylle improbable entre sa star et un simple boulanger. Ensemble, ils échafaudent un plan machiavélique pour briser le couple : faire revenir Josh Heaven, l’ex de Louise, dans l’espoir de raviver la flamme… Pendant ce temps, à la boulangerie, l’ambiance est glaciale. Philippe et Myriam ne s’adressent plus la parole, et la jeune Flora a pris tout le monde de court en décidant de partir pour l’Argentine sans prévenir qui que ce soit…



« La belle et le boulanger » : rappel de la présentation

Benjamin Mercier et Louise Meyer, c’est l’opposé parfait. Vraiment. Chaque matin à l’aube, Louise saute dans un avion pour défiler chez les plus grands créateurs, tandis que Benjamin enfourne ses premières fournées dans la boulangerie familiale. Lui commence sa journée quand elle s’apprête à dormir. Il dit « bonjour », elle dit « bonne nuit ». Tout, dans leurs vies, aurait dû les empêcher de se rencontrer.

Et pourtant, le hasard en décide autrement : ils se croisent dans les toilettes d’un restaurant. Une rencontre éclair — 90 secondes à peine — juste avant que Vanessa ne prenne Benjamin de court avec une demande en mariage publique et spectaculaire. Ce soir-là, l’existence bien huilée de Benjamin déraille… et embarque toute sa famille dans le tourbillon.

Personnages et interprètes

Avec : Amir Haddad (Benjamin Mercier), Ludmilla Von Claer (Louise Meyer), Lionnel Astier (Philippe Mercier), Mathilda May (Myriam Mercier), Gary Mihaileanu (Roman Mercier), Sarah Stern (Vanessa), Mitty Hazanavicius (Flora Mercier), Xavier Robic (Vadim), Lisa Do Couto Teixeira (Misha), Baad-J Traore (Big Mike), Lily Nambininsoa (Anaïs), Charlotte Gouillon (Coco)