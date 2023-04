Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 24 au 28 avril 2023

5 ( 7 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 24 au 28 avril 2023 – Que va-t-il se passer cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la disparition de Summer, qui en réalité n’a pas quitté la ville et espionne Kyle et Lola…







De son côté, Adam fait une déclaration à Sharon, qui met les choses au clair. Quant à Victor, il propose son aide à Adam mais ce dernier refuse !

Les feux de l’amour, les spoilers pour la semaine du 24 au 28 avril 2023

Lundi 24 avril 2023 : Alors qu’Elena est rongée par la culpabilité, Nate est aussi chamboulé qu’elle. Il réalise qu’il n’a pas accordé un seul instant à Amanda. De son côté, Nick apprend que Victoria a racheté le prêt de Phyllis. Il rend visite à sa sœur et lui reproche d’avoir causé du tort à toute la famille, notamment à Faith, suite à la publication de l’article sur Adam. Quant à Lily, elle défend William devant Victor, qui lui suggérait de se méfier de lui.



Mardi 25 avril 2023 : Adam se dispute avec Chelsea et se tourne vers Sharon. Il lui fait une déclaration d’amour, mais elle lui explique qu’ils ne se remettront jamais ensemble. A son retour, elle insiste pour que Rey la demande en mariage. Chelsea trouve du réconfort en tenant dans ses bras le bébé de Chloe et Kevin. Cela lui donne l’envie de voir Johnny, mais William refuse catégoriquement qu’elle passe du temps avec lui. Lauren annonce à Jack être tata et lui dit que le collier se trouve peut-être dans un ancien coffre-fort de son père à Londres. Lui, est ravi à l’idée de faire plaisir à Dina. Kyle explique à Phyllis que Summer a annulé le mariage et qu’elle s’est volatilisée. Phyllis s’inquiète et fait venir Jack pour lui parler. Elle incrimine Kyle, puis reçoit un message de Summer disant qu’elle a besoin de se retrouver. Phyllis a peur de ce que sa fille pourrait faire. Chloe décide de laisser Kevin trouver le prénom de leur bébé.

Mercredi 26 avril 2023 : Abby fait un rêve et est maintenant certaine de vouloir fonder une famille avec Chance. Chance et Paul discutent de l’affaire à Las Vegas et du poste d’inspecteur. Paul en profite pour lui présenter Rey. Sharon et Rey viennent de se fiancer et veulent attendre avant de prévenir tout le monde, mais Sharon prévient tout de même Mariah et Faith. Amanda parle de son inquiétude concernant Nate à Elena, tandis qu’en parallèle, Devon demande à Nate s’il sait pourquoi Elena est si distante.

Jeudi 27 avril 2023 : Kyle est désemparé, il est persuadé que Summer a quitté la ville, mais Summer est toujours à Genoa et Faith la surprend en train d’espionner Kyle et Lola. Elle lui avoir des doutes sur la capacité de Kyle à être fidèle. Nate décide de se séparer d’Amanda à cause de ses sentiments pour Elena. William, toujours décidé à détruire Adam, met en péril sa position à Chancellor Communications. Adam engage un détective pour suivre Rey à la trace. Sharon, en plein préparatif de son mariage avec Rey, reçoit des nouvelles de son médecin à la suite de son opération.

Vendredi 28 avril 2023 : Victor se rend chez Adam pour lui proposer son aide, mais ce dernier refuse. Summer demande à un employé de Society d’espionner Kyle et Lola. Faith la surprend et les deux ont alors une conversation sur l’amour. Phyllis tente de trouver des réponses quant au départ de Summer, mais Kyle lui affirme ne rien savoir et dit être la première victime de l’attitude de sa fille. Victoria et Phyllis se disputent à nouveau, ce qui agace Nicholas qui compare l’attitude de sa sœur à celle de son père. Victoria finit par proposer de racheter les dernières parts du Grand Phoenix que détient Phyllis.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

