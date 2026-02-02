« La belle et le boulanger » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (2 février 2026)



Publicité





La belle et le boulanger au programme TV du lundi 2 février 2026 – Ce lundi soir, TF1 lance sa nouvelle série « La belle et le boulanger » avec Amir, Ludmilla Von Claer, Lionnel Astier ou encore Mathilda May.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« La belle et le boulanger » : présentation

Benjamin Mercier et Louise Meyer, c’est l’opposé parfait. Vraiment. Chaque matin à l’aube, Louise saute dans un avion pour défiler chez les plus grands créateurs, tandis que Benjamin enfourne ses premières fournées dans la boulangerie familiale. Lui commence sa journée quand elle s’apprête à dormir. Il dit « bonjour », elle dit « bonne nuit ». Tout, dans leurs vies, aurait dû les empêcher de se rencontrer.

Et pourtant, le hasard en décide autrement : ils se croisent dans les toilettes d’un restaurant. Une rencontre éclair — 90 secondes à peine — juste avant que Vanessa ne prenne Benjamin de court avec une demande en mariage publique et spectaculaire. Ce soir-là, l’existence bien huilée de Benjamin déraille… et embarque toute sa famille dans le tourbillon.



Publicité





Vos épisodes du 2 février 2026

Episode 1 « La déclaration » : Alors que Benjamin, boulanger de métier, fête ses cinq ans de relation avec Vanessa dans un restaurant à la mode, la soirée bascule : elle se lève et entonne, devant tous les clients, une demande en mariage mémorable. Malaise total pour Benjamin — sueurs, panique, cœur qui s’emballe. Il s’éclipse précipitamment aux toilettes, où il croise Louise Meyer, un top model de renommée internationale. Entre eux, l’attirance est immédiate… mais, intimidé, Benjamin enjolive la réalité et ment sur ses origines. Pendant ce temps, à la boulangerie familiale, une autre tempête se prépare : sa mère, Myriam, étouffe dans sa relation avec Philippe — un détail qui n’a pas échappé à l’un de leurs clients les plus fidèles…

Episode 2 « La Saint-Honoré » : Alors qu’il s’apprête à fêter en famille la Saint-Honoré, patronne des boulangers, Benjamin voit Louise Meyer débarquer chez lui à l’improviste. Premier souci : personne ne sait qui l’a invitée. Deuxième souci : les énormes bobards de Ben menacent d’éclater au grand jour. Et pour couronner le tout, Louise découvre que le grand romantique vit encore chez ses parents… chute libre sur l’échelle du charme. À la maison, l’ambiance n’est pas plus sereine : entre ses parents, le climat est électrique depuis que le nom de Zazie, la célèbre ex de Philippe, est revenu dans la conversation.

Personnages et interprètes

Avec : Amir Haddad (Benjamin Mercier), Ludmilla Von Claer (Louise Meyer), Lionnel Astier (Philippe Mercier), Mathilda May (Myriam Mercier), Gary Mihaileanu (Roman Mercier), Sarah Stern (Vanessa), Mitty Hazanavicius (Flora Mercier), Xavier Robic (Vadim), Lisa Do Couto Teixeira (Misha), Baad-J Traore (Big Mike), Lily Nambininsoa (Anaïs), Charlotte Gouillon (Coco)