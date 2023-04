5 ( 9 )

C à vous du 17 avril 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débuter cette semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 17 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Incendie dans les Pyrénées-Orientales : Gérald Darmanin déplore “un désastre écologique” et annonce une saison des feux “précoce”

On en parle avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des pompiers

🔵 📌 Inflation : vers une réouverture des négociations commerciales ? Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution et auteur du blog “Le Web Grande Conso”, est invité de C à vous

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique pour son “Atlas militaire et stratégique”, à paraître le 19 avril

🔵 🎵 Le live : Pierre Perret présente son nouvel album “Ma vieille carcasse”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Têtedoie – Chef propriétaire du restaurant “Christian Têtedoie” à Lyon

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Les Bodins pour le spectacle “Les Bodin’s grandeur nature”, jeudi 27 avril au Zénith de Nantes et en direct à 21h10 sur M6

