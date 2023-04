Demain nous appartient : les Delcourt réunis autour d’un nouveau personnage

4.3 ( 6 )

Demain nous appartient infos casting – Nouveau visage, nouveau personnage à venir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Enzo Rose rejoint le casting du feuilleton en incarnant le personnage de Diego, qui va être lié à la famille Delcourt !







Publicité





Après la découverte de Diego, un jeune homme retrouvé blessé et amnésique, la vie de la famille Delcourt va être à nouveau chamboulée.







Publicité





Diego, un jeune homme de 16 ans va être retrouvé inconscient et blessé dans un arbre par Chloé. Hospitalisé, il va se réveiller amnésique et complètement paniqué. Inquiète pour lui mais soutenue par Alex, Chloé va se rendre à son chevet et veiller sur l’ado inconscient.

Qui est-t-il ? Que s’est-il passé ? Une enquête est ouverte pour découvrir son identité et les circonstances de son agression.



Publicité





Même si Alex est touché par cette amnésie (ayant traversé lui-même cette situation, il y a quelque temps), il recommande tout de même à Chloé de rester prudente…

L’ensemble de la famille Delcourt est bien déterminé à découvrir ce qui a pu lui arriver ! Mais va-t-elle réussir à lui faire retrouver la mémoire et savoir enfin d’où il vient ? Un personnage à découvrir à partir du vendredi 28 avril sur TF1 !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Benoit échappe à la justice, les résumés jusqu’au 28 avril 2023

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note