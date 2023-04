« Le prix de la victoire » : votre téléfilm ce 11 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 5 )

« Le prix de la victoire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 11 avril 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1







« Le prix de la victoire » : l’histoire

Jesse Wagner est une jeune gymnaste âgée de 21 ans. Plus jeune, elle a gagné la médaille d’or aux jeux Olympiques et depuis, elle use des réseaux sociaux pour rester sous le feu des projecteurs. Malheureusement, sa popularité est en baisse et elle n’intéresse plus grand monde, au grand désespoir de sa mère. Mais son agent, Cooper, reste optimiste. Un matin, Jesse et sa mère se disputent. La jeune femme va trouver refuge chez Cooper. Le soir-même, sa mère et son beau-père, Tom, sont assassinés. Cette tragédie remet Jesse au centre de l’attention et elle reçoit une vague de soutien de la part de ses fans. Mais Katie Moore, une célèbre influenceuse, accuse Jesse d’être responsable du meurtre de ses parent, et rapidement, tous ses fans se retournent contre elle.

Le prix de la victoire, interprètes et personnages

Avec : Jaclyn Albergoni (Ava), Mia Dinoto (Jesse), Jacob Taylor (Cooper), Marianne Lu (Esposito)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le prix de l’excellence ».

