Demain nous appartient spoiler : Emma sait que Benoit a tué ses parents (vidéo épisode du 25 avril)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 25 avril 2023 – La police a laissé Benoit libre et les choses vont mal tourner dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Benoit va recommencer et il va tuer les parents d’Emma !

Dans quelques jours, Emma sait que c’est Benoit qui a tué ses parents et elle vient le confronter chez lui, avec un couteau…







Emma a perdu ses parents. Ils ont été tués par le monstre d’Argenteuil. Emma se rend chez Benoît pour le faire avouer… Mais, Benoît continue de se faire passer pour innocent ! Il lui retourne complètement le cerveau.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1412 du 25 avril 2023 : Emma prête à tuer Benoit

